Bad Wildbad Frische Luft in Corona-Krise nicht meiden

Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité rate aber, weiter ins Freie zu gehen – nur eben mit Vorsicht. "Es ist nicht so, dass man sich beim Spazierengehen, wenn man sich begegnet, infiziert", zitiert Mack Drosten aus seinem NDR-Podcast. Sonnenlicht und Sauerstoff seien weiter wichtig. Schließlich profitiere davon die "physische und die ebenfalls nicht unwichtige psychische Gesundheit". Allerdings gelte auch und gerade hier: "Abstand ist wichtig". Die Landesverordnung Baden-Württemberg gibt vor, dass man nur zu zweit unterwegs sein darf oder eben mit der Familie.

In und um Bad Wildbad gebe es "viele herrliche Möglichkeiten, um sich an der frischen Luft zu bewegen, gerade auch mit Kindern", so der Bürgermeister. Deshalb hätten Touristik-Chefin Stefanie Dickgiesser und er für die Bürger der Stadt einige Ideen zusammengestellt, "damit Ihnen zu Hause die Decke nicht auf den Kopf fällt".

Trotz Krise den Frühling in Natur genießen

"Durch die weitläufigen Wege begegnet man in der Regel nur wenigen Menschen und so manche Schutzhütte eignet sich für eine familiäre Vesperpause", sagt Dickgiesser. Noch besser sei es natürlich, auf dem Nachhauseweg auf den Liefer- oder Abholservice der Gastronomie zurückzugreifen, macht sie noch Werbung für die örtlichen Betriebe, die man so gleich noch mit unterstützen könne.

Mack ergänzt: "Wir sollten trotz aller Krise nicht vergessen, den Frühling in der Natur zu genießen, wenn auch mit Einschränkungen und nur mit der eigenen Familie. Bad Wildbad bietet dazu viele Möglichkeiten".