Bad Wildbad Frisch renovierte Grillstelle verwüstet

Einerseits seien die jungen Forstmitarbeiter entsetzt, mit welcher Gewalt die Bänke zerstört wurden, wie wenig Wert ihre Arbeit in den Augen dieser Zeitgenossen war, ist weiter zu lesen. Aber der Blick gehe auch darüber hinaus: "Die Scherben und die teils langen und spitzen herausgerissenen Schrauben sind natürlich auch eine Gefahr für andere Waldbesucher – besonders für Kinder", sagt der Auszubildende Johannes Monus.

Der Grillplatz Lehmannshof im Eyachtal besteht schon seit langer Zeit und ist bei Besuchern aus nah und fern sehr beliebt. Dennoch macht sich der Leiter des ForstBW-Forstbezirks Westlicher Schwarzwald Tobias Volg Gedanken über den Fortbestand der Einrichtung: "Wenn nochmals solche Zerstörungen vorkommen, müssen wir prüfen, wie viel Zeit und Geld wir in die Reparatur und Erhaltung dieses Grillplatzes investieren können. Notfalls müssen wir den Grillplatz abbauen und hier offenes Feuer verbieten."

Der Forstmann appelliert an dieser Stelle nochmals an alle Grill- und Wanderfreunde: "Verlassen Sie bitte Hütten und Grillplätze so sauber, wie Sie diese vorgefunden haben. Nehmen Sie ihren Müll wieder mit und zerstören Sie keine Pflanzen oder Bäume. Wirken Sie in der Gruppe positiv auf Personen ein, die sich nicht an die Vorgaben halten. Bringen Sie Zerstörungen zur Anzeige."