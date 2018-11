Bad Wildbad Freibad: Zuschüsse noch nicht genehmigt

"Die gesamte Technik des Bades ist in einem desolaten Zustand", so Leetz. Das Kinderbecken ist marode, die Zuleitungen sind in einem schlechten Zustand. Bis vor zwei Jahren konnte noch aufbereitetes Enzwasser für die Becken-Befüllung genutzt werden. Dies ist nun nicht mehr zulässig. Frischwasser muss zugeführt werden.

Was sagt die Verwaltung?

Dass in das Calmbacher Bad – unabhängig von den Zuschüssen – investiert werden muss, steht fest. Ganz im Gegensatz zum inzwischen geschlossenen städtischen Hallenbad in der Paulinenstraße (wir berichteten), stand eine Einstellung des Betriebs im Waldfreibad nicht zur Debatte. In einer Sondersitzung des Gemeinderats im Juli dieses Jahres stellten sich die Stadträte geschlossen hinter das Freibad. "Wir denken, dass dieses Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Weg ist. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Am liebsten hätten wir beide Bäder erhalten", so Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack nach der Vorstellung der durchgeführten Bäderstudie.

Wie geht es nun weiter?

Die Stadt möchte nun abwarten, ob die Fördergelder des Bundes fließen werden. Noch in diesem Jahr wird mit dem Bescheid gerechnet. Beteiligt sich der Bund an den Kosten, kann das Waldfreibad zügig und vollumfänglich saniert werden. Beteiligt er sich nicht, findet eine Sanierung "in kleinen, unwirtschaftlichen Schritten" statt, so Leetz. Auch müsse das Gesamtkonzept in diesem Fall überdacht werden. Egal welcher Fall eintritt, der Badebetrieb im Waldfreibad ist für die kommende Saison gewährleistet. Über die Wintermonate finden nun vorbereitende Untersuchungen für die Sanierung statt.