Bad Wildbad Französische Schüler wieder zu Gast im Oberen Enztal

Bad Wildbad. Im Frühjahr vom Oberen Enztal an den Golf von Saint Tropez und im Herbst 2018 vom Golf von Saint Tropez ins Obere Enztal. Das ist die Bilanz des in diesem Jahr reaktivierten Schüleraustausches. Dieser fand allerdings nicht wie früher zwischen dem Progymnasium Bad Wildbad und dem Collège Gérard Philipe in Cogolin statt, sondern zwischen dem Enztal-Gymnasium Bad Wildbad und dem Lycée du Golfe de Saint Tropez in Gassin, das auch Schüler aus dem benachbarten Cogolin besuchen.