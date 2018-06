Bad Wildbad Festes Schuhwerk mitbringen

Himmlische Trockenmauerpflege (23. Oktober) in Kooperation mit dem Förderverein Engelsberg in Bühlertal.

Elfter Ortenauer Landschaftspflegetag (17. Oktober) in Kooperation mit dem Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis und der Gemeinde Lautenbach.

Für alle Aktionen werden noch freiwillige Helfer gesucht, die sich in der Natur engagieren möchten. Mitzubringen sind neben festem Schuhwerk und wetterfester Kleidung auch Neugier und Lust an einer Tätigkeit an der frischen Luft. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07223/9 57 71 50 oder per E-Mail an: info@naturparkschwarzwald.de. Weitere Infos zu den Aktionen des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord gibt es unter www.naturparkschwarzwald.de.

Kaltenbronn/Gernsbach. In Kooperation mit dem Infozentrum Kaltenbronn halfen die Freiwilligen im Reichenbachtal dabei, die Stängel des frisch austreibenden Adlerfarns mit Stöcken umzuknicken. Ziel der Aktion war es, in diesem Seitental der Murg die Wiesen- und Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Der Arbeitseinsatz bildete den Auftakt der "Herzenssache Natur"-Aktionen in diesem Jahr – fünf weitere Landschaftspflegeaktionen mit Partnern aus dem Naturpark sind 2018 geplant.

"Der Adlerfarn wird mannshoch und verdrängt nach und nach andere Arten. Durch das ›Schlägeln‹ wird die Pflanze in ihrem Wachstum geschwächt. Wir leisten mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der gefährdeten Magerwiesen", erklärte Kristina Schreier, Leiterin des Infozentrums Kaltenbronn.

Der Adlerfarn könne so weniger Speicherstoffe in seinen Wurzeln einlagern und werde langfristig zugunsten heimischer Wiesenblumen zurückgedrängt. "Dass unser Einsatz Wirkung zeigt, können wir schon an der geringeren Wuchshöhe des Adlerfarns sehen", freute sich auch Naturpark-Umweltpädagogin Manuela Riedling. Seit 2013 findet die Aktion statt, die Fläche ist deutlich lichter als in den Vorjahren.

Tatkräftig mit dabei waren auch wieder Kinder und Jugendliche des "Pfadfinderbunds Süd". Als "alte Hasen" hatten sie den Kniff raus und schlägelten auf der fußballfeldgroßen Fläche was das Zeug hielt. Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks, freute sich über das ehrenamtliche Engagement: "Einsätze wie dieser sind notwendig, da viele Schwarzwald-Täler nicht mehr genutzt werden. Dadurch breitet sich der Adlerfarn stark aus."

Bedrohte Tierarten

Mit den "Herzenssache Natur"-Aktionen wolle man Freiwilligen die Möglichkeit geben, sich für die Natur zu engagieren und gleichzeitig auf den Erhalt der Kulturlandschaft hinweisen. Der jährliche Arbeitseinsatz ist für Jörg Schröder vom Pfadfinderbund Süd selbstverständlich: "Sorgsam mit der Natur vor unserer Haustür umzugehen, ist für uns Pfadfinder eine Pflicht. Und der Einsatz bringt natürlich auch große Freude."

Die Wiesen im Reichenbachtal sind Heimat zahlreicher bedrohter Tierarten, darunter Amphibien, Vögel und Insekten. Vor allem Schmetterlinge profitieren vom Mosaik aus Wiesen, Wald und Weiden. Diese stehen wiederum auf dem Speiseplan von Fledermäusen – insgesamt zwölf Arten sind im Reichenbachtal heimisch. Zur Aufgabe der freiwilligen Helfer gehörte es deshalb auch, die in den Vorjahren aufgehängten Fledermauskästen zu kontrollieren. Als Dank für das Engagement gab es für alle Helfer abschließend ein gemeinsames Vesper und eine Führung durch das Hochmoor auf dem Kaltenbronn.