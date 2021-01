Bad Wildbad Fernunterricht ja, aber nicht digital

Bad Wildbad. "An den öffentlichen Schulen ebenso wie an den Schulen in freier Trägerschaft werden in der kommenden Woche ab dem 11. Januar weder Präsenzunterricht noch andere schulische Veranstaltungen stattfinden", so steht in einem Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg vom 6. Januar 2021 an die allgemeinbildenden Schulen. Trotzdem wird seit Montag an den Grundschulen Fernunterricht durchgeführt. Bei den meisten Schulen erfolgt dieser Unterricht digital über das Portal Moodle.