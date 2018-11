Bad Wildbad Ex-Häftlinge sorgen für schöne Ausblicke

Es ist ungemütlich an diesem nass-kalten Oktobermorgen im Gewann Steigäcker, nahe der Mittleren Steige in Calmbach. Auf der Wiese am Steilhang liegen noch letzte Schneereste vom Wintereinbruch am vergangenen Wochenende. Das laute Surren einer Motorsäge durchbricht die morgendliche Stille am Waldrand. Auf einer Wiese arbeiten vier Männer. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein normaler Arbeitstrupp. Doch die Männer um Arbeitsanleiter Björn Ortmann haben alle eine ganz besondere Geschichte. Sie sind Langzeitarbeitslose, ehemalige Häftlinge oder Straffällige.

Im Calmbacher Wald schuften sie für einen Euro die Stunde und hoffen, so wieder fit zu werden für den Arbeitsmarkt und endlich wieder eine Struktur in ihr Leben zu bekommen. "Integration Straffälliger in Arbeit", kurz "INSA", heißt das von der EU geförderte Projekt, das der Bezirksverein für Soziale Rechtspflege Pforzheim durchführt. Der größte Auftraggeber ist seit nunmehr neun Jahren die Stadt Bad Wildbad. Dort gibt es besonders viele Steilhänge, die verbuscht sind und die zuzuwachsen drohen. Immer dann, wenn keine privaten Forstunternehmen tätig werden wollen, weil das Gelände zum Beispiel zu steil ist und eine Arbeit dort unwirtschaftlich wäre, tritt der ungewöhnliche Arbeitstrupp in Aktion.

Arbeitserzieher Björn Ortmann kennt das Gelände inzwischen wie seine Westentasche. Er war mit den Männern am Bau des Märchenwegs auf dem Sommerberg beteiligt oder hat mit ihnen die historischen Zickzackwege zur neuen Hängebrücke zugänglich gemacht. Rund 20 Arbeitseinsätze in Bad Wildbad sind im Lauf der Jahre zusammengekommen. Insgesamt 300 bis 400 Arbeitsstunden pro Jahr sind die Männer in der Stadt im Einsatz. Für Uli Keller vom Bad Wildbader Rathaus ist der Arbeitstrupp eine willkommene und gern gesehene Unterstützung bei der Umsetzung des sogenannten Mindestflurkonzeptes.