Bad Wildbad "Es ist schon ganz anders als sonst"

Drei große Themen hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Da ist vor allem das Großprojekt Gemeindehalle, das bereits angestoßen wurde. Hier würden im Sommer die Weichen gestellt, wenn klar sei, wie hoch die Fördersummen ausfallen. Ein weiteres zentrales Thema ist für ihn der Kreisverkehr an der "Sonnenkreuzung". Knackpunkt dabei sei, dass Bund und Land nicht dafür bezahlen wollten, obwohl Bundes- und Landesstraße den größten Teil der Kreuzung ausmachten und mit dem Enzauenweg nur ein kleiner Teil Gemeindesache sei. "Wenn ein Großteil der Kosten an der Gemeinde hängen bleibt, bin ich auch nicht dafür", sagt Braune. In jedem Fall ist er gegen eine mögliche Ampelregelung. Die bringe nur mehr Lärm und er verweist auf den Kreisverkehr an der Bundesstraße nur einige Kilometer weiter: "In Calmbach funktioniert es ja auch."