Bad Wildbad - Statt des gewohnten Schienenfahrzeugs hielt am Sonntagabend kurz nach 20.30 Uhr beim Kurpark am Katharinenbrunnen beim Palais Thermal ein Bus des Schienenersatzverkehrs. Ein Laufband der Fahrzeitanzeige kündigte außer der nachfolgenden S-Bahn auch den "Omnibus-Notverkehr" an. Möglicherweise gab es den gleichen Hintergrund, wie für den Hinweis vom Montag: "Personalbedingte Fahrtausfälle. Auf der Linie S1 kommt es zu Fahrtausfällen."