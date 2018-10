Bad Wildbad Er kämpft mit leichtem Florett

Bad Wildbad-Calmbach. Das wird deutlich, wenn man mit Bruno Knöller durch Calmbach fährt, zum Beispiel, um für diesen Artikel zu seinem Lieblingsplatz zu fahren. Der liegt an einem der Waldrandwege am Hengstberg, inmitten von alten Streuobstbeständen – mit einem herrlichen Blick über Calmbach. "Der Hengstberg sollte bebaut werden", erzählt Knöller. Es habe sogar schon einen Bebauungsplan dafür gegeben, erinnert er sich gut. Gemeinsam mit seiner SPD-Fraktion im Gemeinderat konnte er dieses Projekt verhindern. Zum einen wäre es schade um die alten Streuobstbestände gewesen, außerdem wäre die Erschließung sehr aufwendig und teuer gewesen. Und der schöne Ausblick auf den Ort blieb so erhalten.

Auf dem Weg zurück in den Ort zeigt Knöller auf das Alte Schulhaus. Das sollte abgerissen werden, erzählt er. Sogar die Abrissbagger hätten schon bereitgestanden. Die ersten Fensterläden waren bereits herausgerissen, als er einen Anruf bekam. Er sei doch der Einzige gewesen, der im Gemeinderat gegen den Abriss gestimmt hätte, sagte die Frau am Telefon, die das alte Haus erwerben und sanieren wollte. Diese Information sei den Stadträten nicht bekannt gewesen, deshalb wandte sich Knöller an den Bürgermeister. Dieser stoppte den Abbruch durch eine Eilentscheidung.

"Ich habe sicher einiges erreicht", sagt der 67-Jährige, der seit 1984, also seit 34 Jahren, für die SPD im Bad Wildbader Gemeinderat sitzt, davon 32 Jahre als Fraktionsvorsitzender. Doch wie kam er eigentlich zur Politik? "Ich habe mich selbst politisiert", sagt Knöller, der am 1. August 1951 in Calmbach als Sohn eines selbstständigen Schneidermeisters geboren wurde. Die Familie habe nie viel Geld gehabt, erinnert er sich. Obwohl er nie hungern musste, wuchs er in armen Verhältnissen auf, bekam wenig und nur kleine Geschenke. Er erinnert sich noch gut an eine Begebenheit aus seiner Schulzeit, als seine Realschulklasse einen Ausflug nach Pforzheim ins Kino machen wollte und seine Eltern sich die eine Mark für die Kinokarte nicht leisten konnten. So musste er als Einziger da bleiben – als "Strafsitzer" in der Volksschulklasse, der damaligen Grundschule. "Anderen Leuten soll es nicht so gehen", sagte er sich nach diesem für ihn einschneidenden Erlebnis: "So bin ich zu SPD gekommen." Mit 16 fuhr Knöller deshalb nach Pforzheim ins Parteibüro der Sozialdemokraten, um einzutreten. Beeindruckt hatten ihn da vor allem der Pforzheimer Fritz Erler und Helmut Schmidt als Führer der damals einzigen Oppositionspartei, sowohl im Bund als auch im Land. Als Jugendlicher sah er sich die Bundestagsdebatten im Fernsehen an und diskutierte diese ausgiebig mit seinem Lehrer – meist im Techikunterricht, damit er keine Werkstücke machen musste.