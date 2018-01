Bad Wildbad Er hat viele Spuren hinterlassen

Hohe Anerkennung

Nahezu 60 Jahre lang leitete er die Künstler-Weiterbildung im Auftrag des Verbands Bildender Künstler Baden-Württemberg. Hohe Anerkennung erfuhr der seit Jahrzehnten in Stuttgart lebende Schlegel als Ehrenmitglied dieses Verbands sowie des Deutschen Farbenzentrums und wurde deshalb mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und dazwischen plante er Ausstellungen, Seminare und Wanderungen mit Freunden – nicht nur durch den Schwarzwald, sondern vor allem auch in Frankreich.

Als "Farbberater" tätig

In Wildbad hat er viele künstlerische Spuren hinterlassen. Da sind die Fassaden-Wandbilder der beiden "Eberharde" am Eberhardsbau (Ecke Uhland-Wilhelmstraße) und gut sichtbar gegenüber der Volksbank die "Sieben-Schwabengruppe" am Haus Schwaben. In der Stadtkirche hat er an den drei Wandfresken über dem Altar gemeinsam mit seinem damaligen Lehrer Yelin mitgearbeitet.

Für die Stadt Wildbad war er außerdem als "Farbberater" tätig, und verschiedene Ausstellungen, vor allem in der Trinkhalle, wurden von ihm gestaltet.

Immer wieder kommt Hans K. Schlegel nach Bad Wildbad. Die Verbindung hierher ist nie abgerissen, obwohl er viele Male Urlaub in Südfrankreich, vor allem in der Provence, verbracht hat. Schlegel über sich selbst: "Ich bin ein Bekenner der deutsch-französischen Freundschaft. Deshalb freue ich mich auch darüber, dass der Freundeskreis ›Bad Wildbad – Cogolin‹ in Bad Wildbad mit gegenseitigem Austausch gepflegt wird, und dieser sich zu einer guten zukünftigen Nachbarschaft weiterentwickelt!" Schlegel weiter in einem Schreiben an den Verfasser dieser Zeilen: "Allen mir bekannten Bad Wildbader Bürgern sende ich herzliche Grüße und hoffe auf eine positive Zukunfts-Entwicklung meiner Vaterstadt."