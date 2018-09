Bad Wildbad Er hat seine Berufung zum Beruf gemacht

Bad Wildbad. Dabei zeigte sich der Jubilar sichtlich überrascht, da er erst 23 Jahre in der Stadt tätig ist. Seine Zeit am Bodensee zählte aber für das dienstliche Jubiläum mit.

Ein großes Ereignis für den 49-jährigen Martin Koch, gewürdigt durch das Stadtoberhaupt Mack, der in seiner Laudatio auf den Jubilar dessen Werdegang in aller Kürze Revue passieren ließ.

Nach der Grundschule in Calw besuchte Koch ab 1979 das Gymnasium in Mannheim und schloss 1988 mit dem Abitur ab. In den Jahren bis 1994 studierte er Musik an der Hochschule für Musik in Frankfurt. Während seiner Studienzeit war er von 1991 bis 1993 bereits als Lehrkraft an der städtischen Musikschule in Mannheim tätig und von August 1993 bis Ende März 1995 als stellvertretender Schulleiter und Fachgruppenleiter für Blechblasinstrumente an der Jugendmusikschule Langenargen am Bodensee. Er selbst spielt Trompete. Möglich war dies alles, weil Koch während seines zehnsemestrigen Studiums eine einjährige Pause eingelegt hatte. Seit 1995 leitet er bei der Stadt Wildbad die Jugendmusikschule und als Stadtmusikdirektor die Stadtkapelle Wildbad.