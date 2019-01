Bad Wildbad Eingeschränkte Öffnungszeiten

Um den Veränderungen in der Nachfragesituation gerecht zu werden und gleichzeitig die Beratungsqualität zu verbessern, seien 2018 bei der Filialdirektion Bad Wildbad, zu der die Geschäftsstelle Enzklösterle organisatorisch gehört, Anpassungen in der Betreuungskonzeption vorgenommen worden, so Bucher, der weiter ausführt: "Die Beibehaltung des Standorts bei gleichzeitiger Konzentration der Präsenz auf zwei Wochentage zum Jahreswechsel war Folge der damit abgeschlossenen Anpassungen."

Ab November habe die Sparkasse ihre Kunden vor Ort durch die Auslage von Flyern in der Geschäftsstelle und im persönlichen Gespräch informiert, im Dezember hätten Plakate auf die Änderung der Öffnungszeiten hingewiesen, ergänzt er.

Beide Banken vor Ort