Bad Wildbad Eine Zigarette war wohl Brandauslöser

Noch liegt der Brandgeruch Im Ziegelsteigle rund um das Mehrfamilienhaus und in der Kernerstraße deutlich bemerkbar in der Luft. Darüber hinaus zeugen Rußspuren und eine offene Dachhaut vom Schadensereignis an dem Gebäude. Um die betroffenen Wohnungen ausreichend zu lüften und weil naturgemäß Löschwasser auch in Wohnungen unterhalb des Brandes sickert, sind die Räume vorläufig nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden in ein Hotel einquartiert.

Unterstützung aus Schömberg erforderlich

Wie berichtet, löschten die Feuerwehren Bad Wildbad und Schömberg den Dachstuhlbrand, nachdem sie zunächst sechs Personen evakuiert hatten. "Die Unterstützung war erforderlich und zeichnete sich durch hervorragende Zusammenarbeit aus", bekräftigte Bad Wildbads Stadtbrandmeister Tido Lüdtke. Allerdings haben sich bei dem Einsatz zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Während eine Brandschutzkraft unter Atemschutz einen leichten Schwächeanfall erlitt und vom Deutschen Roten Kreuz betreut wurde, zog sich ein Feuerwehrmann eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Er sei bei einem Fehltritt während des Einsatzes umgeknickt, so Lüdtke.

Um 9.30 Uhr am Sonntagvormittag hatte der Einsatzleiter den Brandort an die Polizei übergeben.