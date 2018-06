Bad Wildbad Eine Uraufführung hoch über den Wipfeln

Die Figuren wurzeln in der biblischen Tradition, werden von Nerval jedoch frei bearbeitet, wie sie ihm von den türkischen Improvisatoren und Bänkelsängern in den Istanbuler Cafés abends erzählt wurden, die über diesen Themen improvisierten, sie veränderten und variierten und schließlich mit orientalischen Traditionen vermischten. Carluccios besonderes Interesse in diesem Stück ist es, die Archetypen der gesanglichen Ausdrucksformen zu erforschen, in diesem Fall in Anlehnung an das französische Theater-Idiom.