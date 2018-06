Bad Wildbad Eine große Zukunft beschworen

Bad Wildbad. Allen voran Bad Wildbad Bürgermeister Klaus Mack, der noch einmal die hochherrschaftliche Geschichte der historischen Enztalbahn Revue passieren ließ – die der Stadt immerhin den bis heute schönsten und repräsentativsten Bahnhofs-Bau in ganz Württemberg bescheren sollte. Der demnächst – worüber sich Mack ausdrücklich besonders freute – Dank eines privaten Investors umfassend saniert in eine vielleicht wieder glorreiche Zukunft gehen wird.

Mack – wie auch einige nachfolgende Festredner – würdigten neben dem (anwesenden) ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Stefan Mappus, der in seiner Zeit als politischer Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Umwelt und Verkehr den Ausbau der Enztalbahn zur heutigen S6-Stadtbahn entscheidend mit begleitet hatte, vor allem den eigentlichen "Vater" der modernen Enztalbahn, den langjährigen Chef der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Dieter Ludwig. Seiner Hartnäckigkeit und damals visionärem Weitblick sei es zu verdanken gewesen, dass auch gegen seinerzeit heftige Widerstände aus der Bevölkerung die Enztalbahn – heute ebenfalls bereits seit 15 Jahren – durch die Bad Wildbader Innenstadt bis an den Kurpark weitergeführt werden konnte – ein wesentlicher "Erfolgsfaktor" der heutigen Enztalbahn, wie Andreas Knörle, Dezernent für den Öffentlichen Personennahverkehr des Landkreises Calw, in seinem Grußwort ausführte. Knörle erinnerte auch daran, dass die Anliegergemeinden entlang der Enztalbahn immer wieder "erhebliche Investitionen" in den Erhalt und Ausbau des Gleisabschnitts von Pforzheim bis Bad Wildbad steckten. "Das aber ist gut angelegtes Geld", wie man "an der Entwicklung Bad Wildbads, die ihresgleichen sucht", ablesen könne. Die Stadt habe sich "vom morbiden Charme" einstiger Tage in Rekordzeit "zu einem absoluten touristischen Hotspot" entwickelt.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, nahm man in Bad Wildbad die Zusage von Gerd Hickmann, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr im Verkehrsministerium Baden-Württemberg, sehr wohlwollend auf, dass das Land sich auch weiterhin für die Enztalbahn engagieren werde. Hickmann kündigte an, dass ab 2019 beispielsweise die Streckenverbindung Stuttgart-Pforzheim auf einen Halbstunden-Takt (derzeit Stundentakt) umgestellt werden würde, "von dem sicher auch die Enztal-Strecke profitieren" werde. Hickmann gab aber auch seiner Hoffnung Ausdruck, dass die demnächst anstehenden Verhandlungen der AVG als Betreiber der Enztalbahn mit der Deutschen Bahn um den auslaufenden Pachtvertrag der Bahngleise "von Erfolg gekrönt" sein mögen. Womit er aber doch auch ernste Reaktionen und Mienen bei seinen offiziellen Zuhörern erntete.