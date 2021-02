Am Freitagvormittag bestätigte sich, dass die Symptome bei einer Erzieherin der Kinderkrippe im Goßweiler-Kindergarten in Calmbach mit einer Infizierung mit dem SARS-CoV-2-Virus zusammenhängen. Das teilte Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack am Samstag in einer Presseerklärung mit. "Das Gesundheitsamt im Landratsamt Calw wurde sofort informiert", so Mack. "Alle anderen Erzieherinnen der Einrichtung unterzogen sich umgehend einem Corona-Schnelltest, welcher in allen Fällen aber inzwischen ein negatives Ergebnis brachte", war vom Bürgermeister weiter zu erfahren. Im Sinne der Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen bleibe der Krippenbereich in dieser Woche geschlossen, informierte der Rathauschef. Ob die Schließung gegebenenfalls auch auf den Kindergartenbereich ausgeweitet werden müsse, habe am Freitag noch nicht entschieden werden können, so Mack. Dazu stehe die Stadt mit dem Gesundheitsamt in Kontakt. "Die Eltern sämtlicher Kinder, die die Einrichtung besuchen, wurden von der Einrichtungsleitung über die Situation informiert", so Mack.Foto: Krokauer