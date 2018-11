Bad Wildbad Ein Werbebotschafter für die StadtBad Wildbad

Der Gesamtetat für fünf Musiktheaterproduktionen und weitere hochkarätige Konzerte im Rahmen eines zweieinhalbwöchigen Veranstaltungsreigens, inklusive Belcanto-Akademie, entspricht in etwa zehn Prozent des nächstgrößeren Festivals, das in der gleichen Liga spielt. Gemäß dem Motto "Nach dem Festival ist vor dem Festival" begibt sich Schönleber stets frühzeitig auf die Suche nach jungen begabten Sängern, die sich auf das Belcanto-Fach spezialisiert haben, die aber international noch nicht oder nur wenig bekannt sind und im Auftritt in Bad Wildbad ein Karrieresprungbrett sehen. Zudem hat der erfahrene Netzwerker mit den "Virtuosi Brunensis" aus dem tschechischen Brünn ein bezahlbares Orchester und auch sonst eine Truppe eingespielter und erfahrener Künstler und langjähriger Unterstützer. Nur so ist es auf Dauer möglich, mit geringem Einsatz möglichst viel zu erwirtschaften, um am Ende finanziell rauszukommen.