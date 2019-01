Bad Wildbad Eigenbetrieb erzielt Gewinn in Höhe von rund 73 000 Euro

Bei einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs beraten und beschlossen. Beide Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Im Wirtschaftsjahr 2017 schloss der Eigenbetrieb Sommerbergbahn mit einer Bilanzsumme von 11 734 807,81 Euro ab. An Aufwendungen wurden knapp 1,36 Millionen Euro aufgebracht, im Gegenzug wurden etwa 1,43 Millionen Euro an Erträgen erwirtschaftet. Daraus resultiert ein Jahresgewinn in Höhe von rund 73 000 Euro, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Ersatzbus eingesetzt