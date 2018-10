Bad Wildbad Dschungel im Fokus

Unter dem Generalthema "Dschungel" geht es an den Abenden jeweils ab 19 Uhr um wechselnde Schwerpunkte mit Samuel Blutbacher als Referenten – er ist übrigens der Sohn des früheren Liebenzeller Predigers in Calmbach. Am Dienstag heißt es "Schiffbruch – Gestrandet im Dschungel des Lebens", am Mittwoch "Verirrt – Im Dschungel verlaufen", am Donnerstag "Buddies – Freunde im Dschungel", am Freitag "Survival – Überleben im Dschungel" und am Samstag "Ausweg – Wie komme ich aus dem Dschungel wieder raus?"

Hip-Hopper dabei

An jedem Abend gibt es noch ein Unterhaltungsprogramm und eine spezielle christliche Botschaft. Höhepunkte sind dabei die Auftritte des Hip-Hoppers "Fil_da_Elephant" am Mittwoch und von Paul "Mexx" Koch am Samstagabend. Angesprochen werden sollen Gemeinschaftspastor Jochen Lengler zufolge Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, wobei es für die jüngeren Besucher bei Bedarf einen Transfer gibt. "Ich hoffe und wünsche mir, dass mit der Jugendwoche die Teens Jesus Christus kennen lernen und ihr Leben mit ihm beginnen", so der Gemeinschaftspastor.