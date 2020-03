Bad Wildbad Droht Dauercampern die Obdachlosigkeit?

Bad Wildbad - Seine Ferien im Wohnmobil auf dem Campingplatz mitten im Wald zu verbringen, klingt nach Idylle pur. Wie muss es also erst sein, dort nicht nur zwei Wochen, sondern das ganze Jahr zu wohnen? Auf dem Campingplatz Fautsburg in Bad Wildbad gibt es einige Gäste, die sich dort dauerhaft häuslich eingerichtet haben. Was so mancher von ihnen jedoch nicht wusste, ist, dass es hier strenge Bauvorschriften gibt, gegen die das Landratsamt nun Verstöße entdeckt hat. Droht den Bewohnern der Verlust ihres Wohnsitzes?