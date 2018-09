Bad Wildbad Drei Windräder für Calmbach geplant

Stadt Bad Wildbad hat Gelände an die EnBW verpachtet

Unmittelbarer Nutznießer des Windparks sei laut Soukup die Stadt Bad Wildbad, der das Gelände gehört und die es an die EnBW verpachtet hat. "Die Stadt hat gut verhandelt" sagt er, will aber aus vertraglichen Gründen keine Zahlen nennen. Jede Anlage kostet von Planung bis Inbetriebnahme rund 15 Millionen Euro und hat eine Lebenserwartung von gut 25 Jahren.

Die EnBW hat in Baden-Württemberg 70 Anlagen in Betrieb, die rund 200 Megawatt Leistung bringen, das entspricht etwa zwei Prozent des deutschen Strombedarfs. Damit liegt das Land hinter dem bundesweiten Durchschnitt von mehr als zehn Prozent Windkraft im Energiemix und weit hinter dem europäischen Spitzenreiter Dänemark, der mehr als 45 Prozent seines Strombedarfs mit Windkraft decke, wie der Projektleiter erklärte. Das liege, so führte Soukup aus, an restriktiver Gesetzgebung, die erst die neue Landesregierung geändert habe und am Atomausstieg nach Fukushima. Beides habe dem Ausbau von Ökostromanlagen erst den Anschub gegeben, den EnBW-Chef Frank Mastiaux inzwischen mit der Parole vertritt: "Bis 2020 wollen wir die erneuerbaren Energien zu einer der tragenden Säulen unseres Geschäfts ausbauen". Dabei sind drei Windräder für Calmbach aber wohl nur ein Tropfen auf den heißen Stein.