Bad Wildbad Dorfkneipe 2.0

Dass CDU und SPD im Bad Wildbader Gemeinderat mal einer Meinung sind, ist zwar nicht völlig ausgeschlossen, aber doch erwähnenswert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war es wieder so weit. Rainer Weiss (CDU) forderte, im Zuge des Breitbandausbaus in den Stadtteilen darüber nachzudenken, öffentliches Wlan auf dem Dorfplatz anzubieten. Wenn es schon keinen Handyempfang gebe, könnte man so wenigstens das Internet mobil nutzen. Zustimmung kam von Bruno Knöller (SPD). Es sei nicht hinnehmbar, dass der ländliche Raum so "krass benachteiligt" werde.