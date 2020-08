Bad Wildbad DJ-Liveset auf Baumwipfelpfad aufgenommen

Die Szenerie: Ein junger Mann befindet sich (scheinbar) alleine auf der Plattform des Baumwipfelpfades. Vor ihm Laptop, Mischpulte, ein Mikrofon. Alles, was ein elektronischer Künstler - DJ möchte Mark Tarmonea aus München nicht genannt werden - braucht. 55 Minuten geht das Video mit Tarmonea. Knapp eine Stunde, in der der Künstler live performt: Er erzeugt elektronische Töne, singt, bewegt sich vor dem Mischpult hin und her. Zwischendurch Sequenzen mit der untergehenden Sonne, dem Horizont, dem Wald.