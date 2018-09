Bad Wildbad Die Veranstaltungen im Kreis Calw

Donnerstag, 27. September, 19 Uhr, Forum-König-Karl, Bad Wildbad: Zeitzeugenbericht vom Holocaust-Überlebenden Pavel Hoffmann

Freitag, 29. September, 19.30 Uhr, Forum König-Karl Bad Wildbad: Film "Auf der Jagd – Wem gehört die Natur ?"

Samstag, 29. September, 15.30 Uhr, Forum-König-Karl Bad Wildbad: Musikalische Weltreise

Samstag, 6. Oktober, 20 Uhr, Café Bellevue, Bad Wildbad: Konzert "Two Glasses"

Sonntag, 7. Oktober, 15.30 Uhr, Forum-König-Karl Bad Wildbad: Konzert Tango-Orchester "Orquestra atipica Stuttgart"

Donnerstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, Kiwi-Kino Forum-König-Karl Bad Wildbad: Film "Eldorado"

Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, VHS-Raum Forum-König-Karl Bad Wildbad: Eine Mitbürgerin berichtet über ihr Leben als alevitische Gläubige im Nordschwarzwald

Sonntag, 28. Oktober, 18 Uhr, Forum-König-Karl Bad Wildbad: Konzert mit Liedermacher Thomas Felder

Donnerstag, 1. November, 19.30 Uhr, Kiwi Kino, Forum-König-Karl: Film: "Zeit für Utopien – Wir machen es anders"

Samstag, 3. November, 14 Uhr, Forum König-Karls-Bad Bad Wildbad: Tanzworkshop "Orientalischer Tanz"

Dienstag, 6. November, 19.30 Uhr, Kiwi-Kino, Forum-König-Karl Bad Wildbad: Film "Holocaust leicht gibt es nicht"

Freitag, 9. November, 19 Uhr: Glockenläuten zum Gedenken an die Pogromnacht vor 80 Jahren

Freitag, 9. November, 19.30 Uhr, Evangelische Stadtkirche Bad Wildbad: Erinnerungsabend "80 Jahre Reichspogromnacht – Erinnern, Gedenken, Nie mehr!"

Sonntag, 11. November, 20.30 Uhr, Kulturwerkstatt Simmersfeld: Konzert zum Ende des 1. Weltkrieges

Montag, 12. November, 19 Uhr, Café Bellevue, Bad Wildbad, Konzert mit dem finnischen Duo "Valo + Savela"

Freitag, 16. November, 17 Uhr, Forum-König-Karl, Bad Wildbad: Langer Tisch der Kulturen

Sonntag, 18. November, 15 Uhr, ehemaliges Hotel "Schwanen", Bad Wildbad: Vortrag "Alltagsleben gläubiger Juden"

Donnerstag, 29. November, 19.30 Uhr, Kiwi-Kino Forum-König-Karl: Film "Eine Nacht in Casablanca"

Freitag, 30. November, 19 Uhr, Bad Wildbad: Abschlussfeier Festi-Wall

Nordschwarzwald. Es ist das erste Festival dieser Art in der Region und wird seit längerer Zeit vorbereitet. Durch die Ereignisse in Chemnitz, die seit einer Woche international Schlagzeilen machen, bekommt es eine ungeplante Aktualität: "Der zeitliche Zusammenhang ist Zufall. Aber es passt ganz gut in die momentane Zeit", sagt Birgitt Michalek. Sie ist Sprecherin des Bündnisses gegen Rechtsextremismus, für Toleranz und Vielfalt im Landkreis Freudenstadt. Das Bündnis gehört dem Netzwerk an, in dem zwölf Initiativen und lokale Bündnisse aus acht Städten und Gemeinden in der gesamten Region Nordschwarzwald organisiert sind. Es wurde am 2. Oktober vorigen Jahres gegründet.

Einige Mitglieder hätten schon länger gesagt, "dass man was machen muss" gegen einen erstarkenden Rechtspopulismus. Daraus entstand das "Festi-Wall". Es solle der Ausgrenzung von anderen entgegenwirken und den Dialog mit den "anderen" fördern. "Wall" stehe dabei für das "Überwinden von Mauern im Kopf". Ziel sei es, möglichst viele Leute einzubeziehen. Finanzielle Unterstützung erhält das Netzwerk für seine Arbeit vom Land Baden-Württemberg.

Die Bilder aus Chemnitz machen Michalek (59) betroffen. "Da wird offen der Hitlergruß gezeigt, und es gibt Ausländerhetze. Das ist ja furchbar. Das hat schon Pogrom-Charakter", so die Berufsschullehrerin. Chemnitz ist zwar weit weg. Aber es gebe auch Anzeichen dafür, dass der Nordschwarzwald nicht nur heile Welt ist. "Das meint man vielleicht immer", so Michalek. Reaktionen auf eine Ausstellung an der Berufsschule über Rechtsextremismus hätten bei ihr einen Aha-Effekt ausgelöst.

Birgitt Michalek stammt aus Brandenburg und wuchs in der DDR auf. Dass die rechte Szene in Ostdeutschland offenkundig weit stärker ist, erklärt sie sich so: "In der DDR gab es praktisch keine Ausländer", so Michalek. Und zwischen den wenigen Gästen aus anderen sozialistischen Ländern und den Bürgern hätte es privat keinerlei Berührungspunkte gegeben. Viele Einwohner dort seien an fremde Kulturen nicht gewohnt und den Umstand, "dass man mit anderen gut auskommen kann".

Dass nach der Wende zunächst "vieles mies gelaufen" sei, etwa der Verlust vieler Arbeitsplätze, trage sein übriges dazu bei. Die Überraschung der Politik über das Erstarken der Rechten kann Michalek nicht verstehen. "Meine Tochter ging in den 90er-Jahren nach Hannover und hat mir nach zwei Jahren dort gesagt: Ich komm’ nicht mehr zurück, mir gibt es hier zu viele Nazis."

Die positiven Kräfte zu stärken, Herzen zu öffnen, Begegnungen zu ermöglichen und Diskussionen anzustoßen – das ist Ziel des "Festi-Walls" vom 19. September bis zum 30. November. Mehr als 50 Veranstaltungen zwischen Horb und Pforzheim sind geplant, darunter Filmvorführungen, Lesungen, Konzerte, Theaterstücke sowie Trommel- und Tanzkurse. Es geht unter anderem um Nationalsozialismus, Flucht, Europa, Rüstungspolitik und Kultur. Am 16. November soll es in Bad Wildbad einen "langen Tisch der Kulturen" geben.

Die offizielle Auftaktveranstaltung des Festi-Wall ist am Samstag, 22. September, ab 18 Uhr in Bad Wildbad.

Weitere Informationen: www.netzwerk-win.blogspot.com