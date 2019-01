Bad Wildbad Die Sternsinger besuchen das städtische Rathaus

Vor ihrer Aussendung sangen sie im Rathaussaal "Nun sehet den Stern…" und trugen ein Gedicht von der Geburt des Herrn vor. Sie sammeln, wie in all den Jahren zuvor, Spenden und überbringen gute Wünsche für ein gesegnetes Jahr.

Die Spenden sollen in diesem Jahr unter dem zentralen Motto der Sternsinger "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" auf die Situation behinderter Kinder in aller Welt aufmerksam machen und diese unterstützen. Der Andenstaat in Südamerika bildet dabei den Spenden- Schwerpunkt.

Aufkleber mit Schriftzug

Neu ist in diesem Jahr, dass die Sternsinger den Neujahrssegen mit Aufklebern und dem Schriftzug "20*C+B+M+19" an den Türen anbringen werden.

Bürgermeister Klaus Mack bedankte sich bei den Sternsingern für ihren Einsatz zugunsten Kindern, denen es nicht so gut geht.