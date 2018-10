Bad Wildbad Die Einzelhändler sind zufrieden

Dass sich die Parkplatzsuche in der Innenstadt zu einem Problem entwickelte, war spätestens nach der Hälfte des mit dem Antik- und Trödelmarkt begonnenen Verkaufstages zu bemerken. An der Brücke über die Enz beim Rathaus ging zeitweise gar nichts mehr. Die Parkhäuser zeigten volle Belegung an und die Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge kurzerhand entlang der Wilhelmstraße im absoluten Halteverbot ab.

Umleitung sorgt für Ärger

Dass dann auch noch eine Umleitungsstrecke durch die König-Karl-Straße ausgeschildert war und sich mehrere Autos durch die Besuchermassen und zwischen den Verkaufsständen durch diesen Straßenabschnitt quälten, war seitens der Gäste in der Stadt und auch der Standbetreiber ein völliges "No-Go".

Ein solcher Tag, bei dem sich unzählige Menschen in der Stadt aufhalten, bringt natürlich auch kleine unangenehme Ereignisse mit sich. So gab es zwischen zwei Händlern beim Antik- und Trödelmarkt Streit, weil der eine seine Waren im sogenannten "Niemandsland" zwischen den beiden Ständen aufgebaut hatte. Nach einem heftigen Wortwechsel landeten Waren auf dem Boden und es gab Scherben.

Bei "1000 & 1 Geschenk" zeigten sich die Inhaber Marion Klaske und Thomas Hensler ebenfalls zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Sie bedauern, dass in ihrer Nachbarschaft so viele Läden vor dem Aus stehen und in Kürze schließen werden. Auch für die beiden Geschäftsinhaber kommt jetzt bald wieder die ruhige Zeit der Wintermonate, die überstanden werden muss, auch wenn in der City nichts los ist.

Zahlreiche kulinarische Angebote luden zum Verweilen auf den vielen Sitzplätzen in der Innenstadt ein. Vor der Metzgerei Gerlach bildeten sich lange Warteschlangen. Das Grillteam kam kaum nach und bereits nach kurzer Zeit waren manche Angebote schon ausverkauft.

Überhaupt verweilten die Gäste lange Zeit in der Stadt. Manche waren eigentlich gekommen, um auf den Sommerberg hoch zu fahren. Dass in der Stadt so viel geboten war an diesem herrlichen Herbsttag, ließ die Gäste aus Straubenhardt, Rastatt, Karlsruhe und vielen anderen Orten auch kurzfristig ihre Pläne ändern, um den Wildbader Herbst, der ein Sommertag war, in vollen Zügen zu genießen.