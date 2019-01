Bad Wildbad (cj). Der Spaß stand im Vordergrund: Zum 96. Mal fand am Sonntag auf dem Sommerberg in Bad Wildbad das "Fassdaubenrennen" statt. Dabei stürmten 88 mutige "Fassdaubenritter" bergauf und bergab durch den matschigen Schnee. Einige von ihnen verkleideten sich als Hühner oder Einhörner, andere strotzten der Kälte kurzärmelig und in kurzen Hosen. Wie auch in den vergangenen Jahren war eine der größten Attraktionen der Strecke die Sprungschanze kurz vor dem Zieleinlauf, wo die besten Sprünge und die lustigsten Stürze umjubelt wurden. Trotz durchwachsenen Nieselwetters ließen es sich die Zuschauer nicht nehmen, der Gaudi beizuwohnen und die Ritter bei Punsch, Glühwein und Wurst lautstark zu unterstützen. Die Veranstalter der Skizunft Bad Wildbad dürften mit der Beteiligung zufrieden gewesen sein.