Bad Wildbad Diakon lädt zur Entdeckungsreise ein

Die Weihnachtsgeschichte einmal anders präsentierte der kleine Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Calmbach mit Instrumentalmusik, Gesang und Erzähltext. Marianne Hiebel und Angelika Bertsch stellten dieses Ereignis, die Geburt Christi, in besonderer Weise vor. In ihrem Rückblick auf 2018 rief Wengert die vielen Aktivitäten in Erinnerung. Wengert plant auch für das nächste Jahr zahlreiche Aktionen: "Ich habe schon wieder viele Ideen für das nächste Jahr", meint sie lächelnd. Der von Wengert gegründeten und geleitete Senioren-Tanzkreis führte einige Tänze vor. Für alle Besucher gab es kleine Geschenke.

Bei heiteren Gedichten und Geschichten sowie angeregter Unterhaltung verging der Weihnachtsnachmittag wie im Fluge. Alle Senioren treffen sich wieder am Donnerstag, 10. Januar, ab 14 Uhr im Erdgeschoss des König-Karl-Stifts beim Bahnhof.