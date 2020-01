Bad Wildbad Deshalb kosten Super und E10 plötzlich gleich

Höfen/Oberes Enztal - Wer derzeit an Tankstellen vorbeifährt oder gar tanken muss, dem bietet sich ein erstaunliches Bild: Ist normalerweise der E10-Kraftstoff zwei Cent billiger als herkömmliches Superbenzin, kostet der Sprit derzeit an manchen Tankstellen im Oberen Enztal, etwa in Bad Wildbad oder Höfen, gleich viel. Und je nach Tageszeit kann es sogar sein, dass auch der Diesel exakt das Gleiche kostet.