Bad Wildbad Der Windhof bringt Rollstuhlfahrern Vorteile

Bad Wildbad. Bislang ist die Klinik mit dem Berufsförderungswerk Bad Wildbad (BFW) zusammen unter einem Dach in der Paulinenstraße. "Das Vorhaben wird nicht auf die lange Bank geschoben, aber der Prozess von Entscheidungen, Planung, Genehmigung und Umsetzung wird doch noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen", sagte BFW-Geschäftsführer Wolfgang Dings dem Schwarzwälder Boten. Ehrliche Freude war bei seinem Hinweis zu spüren, dass das Projekt der Entwicklung der Stadt und dem Gesundheitsstandort Bad Wildbad zugute komme.

Ein wenig ist die Geschichte des BFW mit der vor hundert Jahren in der Baetznerstraße errichteten Militärkuranstalt verknüpft. Als im September 1945 die französische Besatzungsmacht den damals längst in Versorgungskuranstalt umbenannten Gebäudekomplex für ihre Zwecke beschlagnahmte, zog die Einrichtung mit 120 Betten in das LVA-Krankenheim in der Paulinenstraße um. Dieses stand dort, wo später das Enztalgymnasium errichtet wurde.

Unter den Patienten waren sieben Querschnittsgelähmte. Sie wurden zu Remonteuren ausgebildet. Dies war der Start in die Umschulungsmaßnahmen durch das BFW. Auf der Homepage heißt es heute: "Im BFW Bad Wildbad finden sich beide Bereiche der medizinischen und der beruflichen Rehabilitation unter einem organisatorischen Dach. Die Heinrich-Sommer-Klinik steht dabei für die medizinische Rehabilitation. Historisch hat sich der Schwerpunkt der medizinischen Rehabilitation von Querschnittgelähmten herausgebildet."