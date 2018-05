Bad Wildbad "Der richtige Mann zur richtigen Zeit"

Bad Wildbad. "Ich werde ab Herbst oder Jahresende in einer anderen Position tätig sein", bestätigte Köhl im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Tourismuschef wechselt ins österreichische Bad Ischl im Salzkammergut und wird dort Tourismusdirektor. Robert Herzog, sein Vorgänger in Bad Ischl, beendete sein Arbeit nach 18 Jahren zum Jahresende 2017.

"Familiäre Gründe sind der Hauptmotor dieser Entscheidung", sagte Köhl. Seine Kinder leben in Wien, die Lebensgefährtin in Bad Reichenhall. Da liegt Bad Ischl verkehrstechnisch deutlich günstiger als Bad Wildbad.

Und das "Bad" im Namen ist nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Kurorten. Ist Wildbad königlich wild, so war Bad Ischl sogar kaiserlicher Kurort und ist spätestens seit den "Sissi"-Filmen berühmt, denn Kaiser Franz-Josef lernte hier seine Elisabeth, die Sissi, kennen. Auch musikalisch gibt es Parallelen: Was in Wildbad das Rossini-Festival ist, ist im "einzigen österreichischen Kurort außerhalb Wiens" (Köhl) das Franz-Lehár-Festival. Und eine Trinkhalle gibt es auch.