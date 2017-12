Bad Wildbad "Der Himmel ist uns ganz nah"

Bad Wildbad-Sprollenhaus. Am dritten Advent fand in Sprollenhaus die Weihnachtsfeier des Kindergartens statt. Dieses Jahr wurde die Feier mit den Kindern der Jungschar und des Bibelclubs gestaltet und ein gemeinsames Krippenspiel aufgeführt. Unter dem Titel "Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah" erzählten, spielten und sangen die Kinder die Geschichte von Jesu Geburt: Wie sich Josef und Maria auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem machen, nur schwer eine Unterkunft in einem Stall finden und wie die Hirten auf dem Feld schließlich dem Stern folgen, um das Kind in der Krippe zu finden.