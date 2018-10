Bad Wildbad Der Calwer Straße stets treu geblieben

Als Mitglied des "Freundeskreis Bad Wildbad/Cogolin" unterstützt Marianne König seit dessen Gründung die Pflege der Städtepartnerschaft: bis vor drei Jahren mit ihrer tatkräftigen Mitarbeit bei der jährlichen Präsentation beim Stadtfest in Cogolin und heute noch, assistiert von einigen Helferinnen, mit der Herstellung der begehrten Maultaschen für das Stadtfest in der Partnerstadt, und zwar in der Küche der Calmbacher Enztalhalle.

Engagiert ist sie noch in der Seniorengymnastik des Turnvereins Calmbach, der sie im vergangenen Jahr zum Ehrenmitglied ernannte. Ihre Liebe zur Heimat spricht aus ihren Mitgliedschaften in den Schwarzwaldvereins-Ortsgruppen Calmbach und Wildbad. Immer wieder ist sie auch mit ihrem Auto bei Besuchen und Ausfahrten in der Region unterwegs. Seit mehr als 20 Jahren gehört sie der Ortsgruppe Calmbach des VdK-Sozialverbands Deutschland an. Einige Jahre lang war sie Mitglied des vom Ludwig-Uhland-Stift in Wildbad ins Leben gerufenen ehrenamtlichen Betreuerkreises.

Einen festen Platz in ihrem Terminkalender haben die von der evangelischen Kirchengemeinde Calmbach veranstalteten Nachmittage der Begegnung. Während im Hause König in früheren Jahren drei Tageszeitungen gelesen wurden, ist es heute noch der "Schwarzwälder Bote" als morgendliche Lektüre, bei dem sie vor einigen Monaten mit ihrer regelmäßigen Teilnahme am Gewinnspiel in der Wochenendausgabe sogar eine mehrtägige Reise in ein ungarisches Heilbad gewonnen hat. In der Heimatzeitung findet sie auch Informationen über Veranstaltungen von Vereinen und Gruppen der Stadt, die sie immer wieder gerne besucht. Zum Kreis der Verwandten und Freunde, mit denen Marianne König morgen ihren 90. Geburtstag feiert, gehören auch fünf Enkel und vier Urenkel.