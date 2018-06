Bad Wildbad Dem Pflegenotstand mit proaktiven Schulungen begegnen

In diesen Kursen steht der Patient im Mittelpunkt, weshalb auch an jedem Morgen die Pflege der im Haus befindlichen Patienten unter Anleitung der Kursreferenten ein existenzieller Teil des Ausbildungsprogramms ist. Am eigenen Körper erfahren zudem die Teilnehmer die Leichtigkeit der fachgerechten Arbeit am Patienten. Dabei geht es von der Pflege im Bett, der Versorgung im Bad, den Transfers vom Bett in den Rollstuhl oder zur Toilette bis hin zum Ankleiden in und außerhalb des Bettes.

Diese elementaren pflegerischen Tätigkeiten sind außerdem auch für die Versorgung von geriatrischen Patienten interessant und wichtig. Somit wird auch der nächsten gesellschaftlichen Realität, dem Zuwachs an geriatrischen Problemstellungen, Rechnung getragen. In zehn Kurstagen wuchs eine gute Gemeinschaft zusammen, wurden Schwierigkeiten des Pflegealltags benannt und gelöst sowie Ideen gefunden und Hilfestellungen zu schwierigen Alltagssituationen der Pflegekräfte gegeben.