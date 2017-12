Bad Wildbad Dem Bau eines dm-Drogeriemarktes in Calmbach steht inzwischen nichts mehr im Wege

Die dm-drogerie markt GmbH & Co. KG eröffnet auf einem Gelände an der Häberlenstraße in Calmbach bald eine Filiale. Bauherr und Investor des Gebäudes ist die Laye GmbH mit Sitz in Sulz am Neckar. Patrick Laye, Geschäftsführer des Investors, teilte am Dienstag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit, dass die Baugenehmigung für das Vorhaben inzwischen eingetroffen sei. Er geht davon aus, dass im September mit dem Bau des Drogeriemarktes begonnen werden kann. Voll des Lobes ist Laye über die Stadtverwaltung in Bad Wildbad. Es habe alles reibungslos funktioniert. Foto: Krokauer