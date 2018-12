Bad Wildbad Das Ziel: demokratische Werte vermitteln

Hans-Henning Saß, Vorsitzender des Förderkreises Jugendhaus, wies darauf hin, dass das Jugendhaus für ein friedliches Miteinander stehe, wobei die Frage nach der Herkunft und der Nationalität keine Rolle spiele.

Menschen gewinnen, die sich einbringen

Bis September 2019 läuft das "Festi-wall für ein friedliches Miteinander" erklärte Kirsi Welt mit einer Powerpoint-Projektion, wobei "Menschen miteinander" und "Interkultureller Garten Oberes Enztal" Projektträger sind. Ziele sind unter anderem die konstruktive Diskussion der im Grundgesetz festgeschriebenen Werte fördern, die demokratischen und europäischen Werte vermitteln und die Chance von Vielfalt durch gemeinsames Tun und Erleben verdeutlichen. Wichtig sei die Gewinnung von Menschen mit und ohne Migrations- oder Fluchthintergrund, die sich bürgerschaftlich einbringen und natürlich die Förderung der Integration von Geflüchteten und Migranten in die Gesellschaft durch bürgerschaftliches Engagement.

Anschließend berichteten die Vertreter der teilnehmenden Städte über ihre Aktivitäten. So gab es in Freudenstadt den "langen Tisch der Kulturen" mit einem bunten Publikum sowie Tanz und Gesang. Dabei sei das persönliche Ansprechen der Besucher sehr wichtig gewesen. Eine Ausstellung über Yad Vashem und "Beza", beide waren auch in der Wildbader Stadtkirche zu sehen, habe großes Interesse gefunden.

In Dornstetten habe sich ein Arbeitskreis "Menschen miteinander" zusammengefunden, außerdem habe man verschiedene integrative Programme durchgeführt.

In Pforzheim wurde der Film "Eldorado" gezeigt, in dem Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden, die jedoch an Land kaum Hilfe erfahren und deshalb als billigste Arbeitskräfte für die Mafia schuften müssen. Außerdem wurde das Theaterstück "Andorra" von Max Frisch gezeigt, ein Trommel-Workshop initiiert, sowie der Sozialbürgermeister besucht.

Vier Stunden lang wurde in Horb gekocht unter der Leitung eines syrischen Kochs, ein Mitsingabend war erfolgreich, und der Rexinger Synagogenverein konnte viele Besucher über das ehemalige Judendorf informieren.

In Bad Wildbad fanden die meisten Veranstaltungen statt, wobei sich die Familie Welt (Hubertus, Kirsi und Anneliese) besonders engagierten. Enttäuschend sei es gewesen, dass das landesweite Glockenläuten zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 lediglich von der Stadtkirche zu hören gewesen sei.

Auch im kommenden Jahr werden weitere Aktivitäten und Veranstaltungen stattfinden, zu denen man noch mehr interessierte Besucher erwartet. Gemeinsame Ziele sind sich für eine Wertevielfalt und den respektvollen Umgang miteinander einzusetzen sowie sich durch positive Begegnungen bei den verschiedenen Aktionen stark zu machen für Menschen und Werte, um dadurch die "Mauern in den Köpfen" abzubauen.

Dem Rückblick auf die sehr unterschiedlichen Aktivitäten folgte nicht nur ein Musikstück des Trommel-Workshops, sondern auch die Einladung zu einem wundervollen Buffet, bei dem Speisen aus verschiedenen Ländern und Kulturen angeboten wurden, das den Besuchern, unabhängig von Herkunft und Sprache, ausgezeichnet mundete.