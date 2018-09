Bad Wildbad Das Schulleitungsteam in Calmbach ist nun komplett

Die Umstrukturierung begann damit, dass der langjährige Realschulleiter Jürgen Libicher zum Rektor der Carl-Dittler-Realschule in Remchingen ernannt wurde. Im Mai 2017 trat dann Guido Störk dessen Nachfolge an und machte so den Platz als Konrektor frei für Tanja Insinna, die nach der Stellenausschreibung im Dezember 2017 zur ersten Konrektorin aufrückte und somit wiederum die Stelle der zweiten Stellvertreterin frei machte. Diese Stelle wurde dann im März 2018 ebenfalls neu ausgeschrieben und im August mit Tina Haas besetzt.

Die neue Konrektorin ist bereits seit 2001 an der Schule in Calmbach. Dabei war die studierte Deutsch- und Musiklehrerin für Grund- und Hauptschule überwiegend als Klassenlehrerin und im Musikunterricht an der Grundschule im Einsatz. Nach einer sechsjährigen "Auslandspause" kam sie 2013 wieder zurück nach Calmbach. "Das war die Zeit, als es um den Umbruch ging", erzählt sie. Bereits seit 2014 ist sie im Schulleitungsteam dabei und war auch beteiligt, als 2015 der Ganztagesbetrieb an der Fünf-Täler-Schule begann.

"Ich bin schon lange an der Schule und fühle mich in Calmbach sehr wohl. Man kennt sich, man kennt sich aus", sagt sie. Zudem spiele sie hier im Musikverein und ist auch deshalb mit dem Ort verbunden. Deshalb habe sie gedacht, "ich lasse mich darauf ein, weil es die Fortführung ist von dem, was ich in den letzten Jahren eh schon gemacht habe", erklärt Haas.