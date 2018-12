Bad Wildbad Das Jahresprogramm des Kreisgeschichtsvereins steht

Acht Veranstaltungen bietet 2019 der KGV selber seinen mehr als 300 Mitgliedern und zur kostenlosen Teilnahme auch Interessierten an. Am 24. Februar findet die öffentliche Mitgliederversammlung statt, für die schon zwei Kurzvorträge für den traditionell vorgesehenen Abschnitt "Forscher berichten" vorliegen. Am 7. April ist der Besuch Höfens geplant, wo es mit Kirche, Villa Comerell, heutigem Rathaus und Schulhaus besondere architektonische Höhepunkte gibt. Eine Brückenführung in Bad Wildbad bringt der 19. Mai, während am 23. Juni der geplante Kohlenmeiler im Bad Liebenzeller Stadtteil Maisenbach das Ziel ist.

Die Jahresausfahrt führt am 28. Juli nach Mannheim ins Technoseum; dieses große technische Museum präsentiert auch Objekte aus dem Landkreis Calw. Der nächste bundesweite Tag des offenen Denkmals am 8. September steht unter dem Thema "Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur". Der KGV wird diesen wieder gemeinsam mit dem Kreisarchiv organisieren. In den Süden des Landkreises geht es am 20. Oktober, wo sich alles um die Ortsgeschichte von Egenhausen drehen wird.

Den Abschluss im Veranstaltungsreigen bildet im November wieder die Vorstellung von "Einst und Heute – Historisches Jahrbuch für den Landkreis Calw", die zum achten Mal in Folge in Schömberg über die Bühne gehen soll. Von der Sparkasse Pforzheim Calw gesponsert und dem Landkreis gefördert wird wieder ein ganzes Bündel historischer Kreisvergangenheit in dem unter der Redaktion des Calwer Stadtarchivars Karl Mayer entstehenden Band seinen Niederschlag finden. Unterstützen wird der KGV die Herausgabe eines historischen Werks über Simmersfeld, das dort die Gemeinde herausgibt.