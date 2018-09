Bad Wildbad "Das ist katastrophal"

(boom). Die Verzögerung bei der B 296 zwischen Calmbach und Oberreichenbach rühre laut Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe daher, dass man unter der eigentlichen Straße eine "Sandsteinstraße" gefunden habe – (rechts und links mit Sandsteinblöcken eingefasst und in der Mitte mit kleinerem Sandstein aufgefüllt – die nun zuerst mit einem "Brecher" komplett entfernt werden müsse. Zudem müsse die Entwässerung anders gestaltet werden als ursprünglich geplant. Da sich das Gebiet in der Wasserschutzzone zwei befinde, müsse das Wasser zurückgehalten werden. Eine Prognose gibt er nur ungern ab: "Das kommt auf den Winter an. Bei winterlichen Verhältnissen können wir nicht asphaltieren", so Herzel. Wenn es gut laufe, sei die Straße Ende April fertig, aber das sei eben "stark witterungsabhängig".