Bad Wildbad Das Dampfzeitalter wird lebendig

Bad Wildbad. Was wäre ein 150. Geburtstag der ältesten Eisenbahnstrecke im Nordschwarzwald ohne den Auftritt einer echten Dampflokomotive? Nur halb so schön. Gerade fragt eine ältere Dame Volker, wann "der Dampfer" käme. Volker lächelt milde, er kennt das ja schon. Er wird das die nächsten zehn Minuten noch zwei Dutzend mal gefragt werden. Und antwortet stets freundlich. Vielleicht hätte er sich eine Tafel mit den An- und Abfahrtzeiten der historischen Eisenbahn machen sollen...

Bis "Fuffzig" ist noch ein bisschen Zeit. Zum Plaudern. Volker aus Karlsruhe erzählt, dass er selbst eigentlich gar nicht auf den Dampfzug warte – vorher käme die S6, die Straßenbahn – das sei seine eigentliche Leidenschaft. Da ahnt man noch nicht, was das bedeutet. Volkers Frau Nicole kommt vorbei, bringt dem Gatten kühles Wasser. Er harrt wohl schon seit einiger Zeit in der prallen Sonne aus. Ein paar Worte zum Wetter an diesem Wochenende in Bad Wildbad: Der Samstag war irgendwie nichts, zumindest am Nachmittag. Da war Unwetter und die Stadt leer geschwemmt – egal wie sehr die Eisenbahnromantik die Menschen lockte.

Heute am Sonntag ist das anders. Alles ist in Festlaune, auch das Wetter. Und die S6 rollt jetzt von der Wildbader Innenstadt her in den alten, prächtigen Bahnhof ein. Volker ist in seinem Element, filmt und fotografiert, was das Zeug hält. Er war schon überall in der Welt, um Straßenbahnen zu bestaunen, zu dokumentieren. Die kleinen, zweiachsigen haben es ihm besonders angetan. Und tolle Anekdoten kann Volker erzählen: wie er in Kasachstan beim Fotografieren einer Straßenbahn verhaftet wurde – weil im Bildhintergrund eine Aufbereitungsanlage für Brennstäbe war.