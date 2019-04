Bad Wildbad Dach des Gymnasiums wird abgedichtet

Bürgermeister Klaus Mack erklärte vorab noch einmal das Problem. Durch das undichte Dach regne es herein, deshalb seien derzeit vier Klassenräume nicht nutzbar. In einem ersten Schritt soll als Notmaßnahme das Dach abgedichtet werden.

Der lange, trockene Sommer habe, so Stadtbaumeister Volkhard Leetz, die Probleme an den Tag gebracht. Die Dachabdichtung des Altbaus am Enztalgymnasium oberhalb der Hausmeisterwohnung funktioniere nicht mehr. Ein Problem dabei sei, dass es sich nicht um eine große Dachfläche handle, sondern um drei Dächer in verschiedenen Ebenen. Die Dachflächen des Altbaus seien in den vergangenen Jahren immer wieder undicht gewesen, provisorische Maßnahmen verschiedener Art und ein Versuch in jüngster Vergangenheit, die in drei Ebenen liegenden Dachflächen mit Flüssigkunststoff abzudichten, hätten nicht den erwünschten Erfolg gebracht, heißt es in der Sitzungsvorlage. Dadurch, dass die drei Flächen im Grundriss versetzt seien, ergäben sich zusätzliche bautechnische und bauphysikalische Probleme.

Das Regen- und Tauwasser dringe seit Anfang des Jahres bis in die unterste Ebene des Gebäudes ein. "Aus Deckenbeleuchtung und Elektroinstallation läuft das Wasser raus", schilderte Leetz die Situation. Problem sei, dass man nicht wisse, wo das Wasser eindringe. Da man diese Stelle nicht lokalisieren könne, müsse man die Dachabdeckung rückbauen und eine Notabdichtung machen. Im Zuge dessen sollte, so Leetz, ein stufenweise Planung erstellt werden, bei der auch die bislang nicht ausreichende Wärmedämmung berücksichtigt werden sollte.