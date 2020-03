Bad Wildbad Coronavirus sorgt für erste Absagen beim Gesundheitstag

Bad Wildbad - "Der Bad Wildbader Gesundheitstag 2020 am Sonntag, 16. März, findet von 12 bis 18 Uhr statt", sagte Stefanie Dickgiesser, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad, bei einem Pressegespräch zur Veranstaltung im Forum König-Karls-Bad. Dickgiesser berichtete über die Veränderung bei den mit umfangreichen Vorbereitungen vorgesehenen Veranstaltungen – allerdings mit erheblichen Einschränkungen, deren Ursachen in der Ausdehnung der Gebiete mit dem Coronavirus liegen. Sowohl die Rehaklinik Olgabad als auch die Sana-Kliniken Bad Wildbad "steigen aus." Damit wird das in diesen beiden Gesundheitseinrichtungen vorgesehene, recht umfangreiche Programm, ersatzlos entfallen.