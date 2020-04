Bad Wildbad Corona-Krise: Bei Verstößen will Stadt hart durchgreifen

Bad Wildbad - Bad Wildbads Bürgermeister nimmt in einer Pressemeldung Stellung zur Situation beim Birkenfelder Unternehmen Müller Fleisch: "Von den 1100 Mitarbeitern wohnen etwas über 100 in Bad Wildbad, 62 davon in einer Sammelunterkunft im ehemaligen Hotel Sonne im Stadtteil Calmbach und einige in einer weiteren Sammelunterkunft in der Olgastraße im Stadtteil Wildbad. Manche wenige auch in privaten Wohnanlagen zum Beispiel auf dem Sommerberg", schreibt der Bürgermeister.