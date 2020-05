Bad Wildbad Corona-Krise: Baumwipfelpfad und Wildline öffnen am Montag

Geänderte Öffnungszeiten wurden festgelegt. Diese sind Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils von 10 bis 15 Uhr. Stefanie Dickgiesser, Geschäftsführerin der Touristik Bad Wildbad, freut sich auf die Wiedereröffnung: "Auch wenn die Hygienemaßnahmen für uns und auch für die Gäste ungewohnt sein werden, freuen wir uns sehr, wieder für den Publikumsverkehr zu öffnen. Die Öffnung der Tourist Information ist ein erster wichtiger Schritt hin zur Normalität."

Wildline

Der Regionalleiter der Hängebrücke Wildline, Julius Müller, hat ebenfalls mit seinem Team Hygienemaßnahmen zur Wiedereröffnung getroffen: "Wir haben nach bestem Gewissen und auf Grundlage der Landesverordnung Vorkehrungen getroffen und hoffen, dass die Besucher trotz dieser Maßnahmen viel Spaß auf unserer Brücke haben werden. Wir sind erleichtert, wieder Gäste empfangen zu können und sind bereits voller Tatendrang."

Zur Entzerrung der Besucherströme wird die Brücke zu den üblichen Öffnungszeiten, täglich von 9 bis 19.30 Uhr, geöffnet sein. Das Besucherzentrum darf zu seinen üblichen Öffnungszeiten, täglich von 10 bis 16 Uhr, nur mit Mundschutz und zu zweit betreten werden. Gleiches gilt für die Sanitärräume der Brücke. Zusätzlich sind Abstandsmarkierungen vor dem Haupteingang, den Brückenzugängen und den Ticketautomaten angebracht, um die 1,5 Meter Abstandsregelung zu beachten. Der Zugang zur Brücke ist höchstens 200 Personen gleichzeitig gestattet. Dies werde zu den Stoßzeiten vom Personal der Wildline geregelt, heißt es weiter.

Baumwipfelpfad

Der Baumwipfelpfad Schwarzwald öffnet wieder täglich von 9.30 bis 19 Uhr, letzter Einlass ist um 18 Uhr. Auch hier wurden laut Pressemeldung Sicherheitsvorkehrungen gegen die Ausbreitung des Covid-19-Erregers getroffen. "Abstandsmarkierungen auf dem Boden sollen vor dem Kassenbereich und auf dem Pfad für die Einhaltung des Mindestabstands sorgen. Zudem werden wir eine Maskenpflicht vor dem Kassenhäuschen aussprechen. Auf dem Pfad wird eine Maskenempfehlung herrschen", sagt Tino Klein, Marketing-Mitarbeiter des Baumwipfelpfads.

"Hinweisschilder in regelmäßigen Abständen sollen die Besucher an die Einhaltung der Regelungen erinnern." Der Shop und die Rutsche bleiben vorerst geschlossen, genauso wie der Spielplatz Abenteuerwald.

Die Sommerbergbahn ist seit dem 11. Mai wieder geöffnet. Es herrscht in den beiden Wagen und im Wartebereich die allgemeine Maskenpflicht.

"Gemeinsam mit dem Baumwipfelpfad, der Wildline und der Sommerbergbahn können wir den Touristen, trotz Corona-Pandemie, ein schönes Erlebnis auf dem Sommerberg bieten", ist sich Dickgiesser sicher.

Bikepark

Der Bikepark auf dem Sommerberg wird ab Samstag, 16. Mai, wieder öffnen. Vorerst allerdings nur an den Wochenenden. Einzig die Werkstatt wird auch unter der Woche geöffnet sein.

Dabei werde ebenfalls auf dem Gelände und im Shuttle Bus auf die notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen geachtet. Ebenfalls wieder stattfinden können Fahrtechniktrainings mit bis zu fünf Personen und einem Trainer. "Wir freuen uns alle sehr, dass wir nun, zwar verspätet, in die neue Saison und in unser Jubiläumsjahr starten können. Auch wenn aktuell die Veranstaltungen und Wettkämpfe abgesagt wurden, begrüßen wir unsere Biker herzlich in Bad Wildbad und freuen uns auf eine spannende Saison", sagt Heinz Betz, Geschäftsführer des Bikeparks.