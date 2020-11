Bad Wildbad Corona-Abstriche in Calmbach möglich

Die Patienten melden sich über ihren Hausarzt an und erhalten dann direkt von der Praxis Limberg einen Termin, um den Abstrich im Erdgeschoss durch das geöffnete Fenster vornehmen zu lassen. Für die Versicherten ist der Abstrich bei Corona-Verdachtsfällen kostenlos. Allerdings von der Kostenbefreiung her gesehen beschränkt auf Überweisungen von Hausarzt-Kollegen, welche diesen Dienst nicht anbieten wollen oder können und von Firmen für ihre Mitarbeiter. Die Arztpraxen verwenden für die Anmeldung ihrer Patienten in der Abstrich-Praxis einen speziellen Erhebungsbogen mit Angaben zur symptomatischen oder asymptomatischen Situation derselben, auf dessen Grundlage das weitere Vorgehen entschieden wird: Mit nur einem Antigen-Schnelltest oder mit einem PCR-Test, gegebenenfalls erweitert mit einer Röntgenuntersuchung der Lunge.

Das Ergebnis liegt bei einem in der Praxis ausgewerteten Antigen-Schnelltest schon kurze Zeit später und bei einem in einem Ettlinger Labor untersuchten PCR-Abstrich im günstigsten Fall schon am folgenden oder spätestens am zweitfolgenden Werktag vor. Besonders geschult und mit einer speziellen Schutzausrüstung ausgerüstet sind zwei Mitarbeiterinnen der internistischen Praxis, welche die Abstriche vornehmen. Damit erweitert die Praxis Limberg ihre schon bisher übernommene Aufgabe als Corona-Schwerpunktpraxis in der Hoffnung, ihren Teil zu einer Einschränkung der zweiten Infektionswelle beitragen zu können.

Am Mittwochabend und damit unmittelbar nach der Zustimmung der überwiegenden Mehrheit des Deutschen Bundestags und des Bundesrates zum novellierten und der neuen Situation angepassten Infektionsschutzgesetz zeigte sich Günther Limberg im Gespräch mit unserer Zeitung von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugt. Gelte es doch, der aktuellen komplexen Situation entgegenzutreten und die Gesellschaft und dabei insbesondere am stärksten gefährdete Personen vor einer zunehmend bedrohlichen Situation zu schützen. Dabei müsse das Interesse der Gemeinschaft dem Einzelinteresse gegenüber vorgehen. "Dieses Gesetz ist in einer gefährlichen und unüberschaubaren Situation entstanden, in der die Bürger mit einschränkenden Maßnahmen rechnen müssen, um die Schwachen und Gefährdeten zu schützen. Das ist für mich Solidarität. Wenn eine solche nicht freiwillig in einem hohen Maße möglich ist, dann eben in einer lebensbedrohenden Situation per Gesetz", so Limberg. Dass die Corona-Pandemie in unserer Region im Vergleich zu anderen Gebieten und Ländern bisher noch relativ glimpflich verläuft, glaubt Limberg einem guten System von Hausärzten und Fachärzten zu verdanken, die in der Lage seien, eine allzu starke Belastung oder gar Überlastung von Kliniken vermeiden zu können.