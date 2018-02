Bad Wildbad-Calmbach - Auf Hochtouren laufen die Abrissarbeiten auf dem Areal an der Häberlen­straße in Calmbach, auf dem ein dm-Drogeriemarkt entsteht. Schultes Klaus Mack ist davon überzeugt, dass sich das Gebiet zu einem zentralen Anlaufpunkt entwickeln werde. Bauherr und Investor ist die Laye GmbH mit Sitz in Sulz am Neckar. Patrick Laye, Geschäftsführer des Investors, hatte im Dezember gesagt, dass er von einem Baubeginn im September ausgehe.