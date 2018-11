Bad Wildbad Calmbach: Geduldsprobe am Bahnübergang

In der Vergangenheit hätten die Stadtverwaltung wiederholt Beschwerden über die sehr langen Schließzeiten des Bahnübergangs im Bereich Richard-Wagner-Straße und den damit verbundenen Rückstauungen durch Kraftfahrzeuge auf die L 351 erreicht, heißt es in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Sitzung des Bad Wildbader Bau- und Umweltausschusses. Hierdurch komme es regelmäßig zur Staubildung in Fahrtrichtung Bad Wildbad, wodurch die Weiterfahrt erheblich erschwert werde.

Der Grund für die langen Wartezeiten sind laut Auskunft der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) die beiden Bedarfshaltestellen Bad Wildbad Nord und Calmbach Süd. Wenn an beiden Haltestellen Passagiere aus- oder einsteigen, kann es zu Schließzeiten von bis zu neun Minuten kommen. Mit einer Umrüstung sollen diese Schließzeiten nun reduziert werden. Dazu soll unter anderem der Radsensor, der die Schließzeit auslöst, an das Ende des Haltepunktes Bad Wildbad Nord verlegt werden. So soll dieser Haltepunkt aus der Einschaltstrecke herausfallen

Die Bombardier Transportation Signal Germany GmbH legte ein Angebot für die Planung und Umsetzung vor und die AVG habe sich bereit erklärt, die Umsetzung und die erforderlichen Umbaumaßnahmen auf eigene Kosten zu übernehmen, sofern Stadt und der Landkreis die Planungskosten, Softwareinstallation und Abnahme übernehmen, heißt es weiter. Diese Kosten belaufen sich auf rund 28 613,55 Euro, Stadt und Landkreis hätten somit jeweils 14 307 Euro zu tragen. Die gesamte Stadtbahn sei so aufgestellt, dass die Kreise und Kommunen Kosten tragen müssten, erklärte Bürgermeister Klaus Mack in der Sitzung.