Von wegen nach Leipzig fahren müssen, um dort im Museum den nachgebauten Reclam-Bücherautomaten zu besichtigen und vielleicht nutzen zu können (wir berichteten auf unserer Kulturseite). In Bad Wildbad genügt ein Besuch in der Cafeteria der Lehrerakademie. Dort bewunderten jüngst die Teilnehmer des Bundes-Nachtwanderertreffens sowie Besucher des Vortrags zur Geschichte des Hauses die auf unserem Bild zu sehende und funktionierende Einkaufsmöglichkeit für an Literatur Interessierte. Foto: Schabert