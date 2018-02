Bad Wildbad Botschafterin fühlt sich unter Freunden

Sommerberg als Besuchermagnet

Wie viele Besucher die Stadt im Jahr habe, wollte die sich selber kurz "Karla Beteta" nennende Botschafterin wissen. Nach Berechnungen der Fachleute anhand der Übernachtungen und des Angebots ließen sich diese in die Millionen hochrechnen, sagte Mack. Erheblichen Anteil habe der vor mehr als 100 Jahren durch die Bergbahn erschlossene Sommerberg, wo der Baumwipfelpfad jährlich allein 250 000 Besucher locke. Nach Ergänzung durch den Märchenweg gebe es ab Sommer dort eine Hängebrücke. Stichworte weiterer Themen waren der Strukturwandel und Nachfolge-Probleme vor allem im Gastronomiebereich.

Ihr Land wolle von Deutschland lernen, sagte Karla Beteta. Es gelte in Nicaragua einen Mittelstand aufzubauen. Ihre Heimat sei der sicherste Staat in Mittelamerika, deshalb sehr aufstrebend, aber noch eher ein armes Land. Die 6,5 Millionen Einwohner leben auf einer Fläche von rund 130 000 Quadratkilometern (zum Vergleich Deutschland: 357 385). Die verschiedenen Gruppen, darunter Indianer genauso wie spanische und englische Abkömmlinge – es gebe allein 72 Sprachen und Dialekte neben der Amtssprache Spanisch – lebten friedlich miteinander in einer heute stabilen Demokratie. Inzwischen bestünden 36 Partnerschaften zwischen Kommunen Deutschlands und Nicaraguas. Dies sei wichtig, weil auf dieser Ebene viel direkt bewegt werde. Etwa 1,2 Millionen Besucher im Jahr bringe der Tourismus ins Land, dessen Werbespruch laute" "Ich mag Dich, so wie Du bist."

Kleine Kunstwerke mitgebracht

Als Geschenke hatte Beteta kleine Kunstwerke, Kaffee, eine der wertvollen Zigarren aus ihrer Heimat und deutsche Schokolade mit dem Aufdruck, "mit Edel-Kakao aus Nicaragua" auf der quadratischen Packung mitgebracht. Nach einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte, das Mack im Ratssaal servieren ließ, und dem Eintrag ins Goldene Buch ging es mit der Bergbahn Richtung Baumwipfelpfad.

"Wir wandern gerne", unterstrich Beteta, die besondere Stimmung auf dem Turm mit der Sonne als Feuerball hinter einer Dunstwand am Himmel über den weiß bedeckten Tannenwäldern sichtbar genießend. Zu einem Umtrunk luden der frühere Sparkassendirektor Jürgen Teufel und seine Frau Ella die Runde in den "Auerhahn" ein. Zusammen mit Wolfgang und Monika Pfrommer sowie Rita Neufang begleiteten sie – alle von einer früheren Begegnung mit der Botschafterin bekannt – die mit ihrem Mann Wilhelm Ulloa Serrano angereiste Diplomatin.